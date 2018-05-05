ГАИ Кандалакшского района проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Пассажирские перевозки»

С 8 по 16 мая на территории Кандалакшского и Терского районов будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пассажирские перевозки». Мероприятие направлено на профилактику аварийности, выявление и пересечение нарушений правил дорожного движения РФ и действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа, обеспечение безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Главную роль в период проведения мероприятия будут играть рейды по выявлению и пресечению нарушений среди индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по заказу и легковым такси.

Особое внимание автоинспекторы уделят техническому состоянию транспортных средств перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных правилами дорожного движения и действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа, прохождению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, соблюдению водителями режима труда и отдыха.

Госавтоинспекция Кандалакши обращается к гражданам: если вы оказались свидетелями нарушений правил дорожного движения водителями транспортного средства, предназначенного для перевозки пассажиров, не оставайтесь равнодушными к совершенному правонарушению. Ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить дорожно-транспортное происшествие, в результате которого могут пострадать или погибнуть люди. О правонарушениях, очевидцами которых вы стали, можете сообщить в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону: 8 (81533) 5-21-10 или 02.