ГАИ области подвела промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход»

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, и нарушений, допускаемых самими пешеходами, в период с 16 по 29 апреля в Заполярье проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

За первые 10 дней сотрудниками ГИБДД выявлено 386 недобросовестных пешеходов. Водителей, не остановившихся перед «зеброй», в несколько раз меньше – инспекторы зафиксировали 74 случая непредоставления преимущества в движении. 37 северян находились за рулем в состоянии опьянения, 387 человек управляли транспортным средством без страховки. Кроме того, выявлено 227 фактов превышения скорости и 253 факта движения без использования ремней безопасности.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает северянам, что пересекать проезжую часть разрешено только в установленных местах и только после того, как вы убедились в абсолютной безопасности своего маневра. Кроме того, при переходе дороги рекомендовано отвлечься от гаджетов - убрать мобильный телефон, снять наушники и сконцентрировать внимание на своем движении. Для обеспечения достаточного обзора и объективной оценки дорожной ситуации необходимо снять либо убрать предметы и элементы одежды, закрывающие обзор (зонты, капюшоны и т.д.).