Гала-концерт собрал александровцев на встречу друзей

Традиционная творческая встреча друзей ЗАТО Александровск состоялась на выходных. Коллективы трёх городов муниципалитета приняли участие в гала-концертах и порадовали зрителей большого ЗАТО.

Традиция встречать Новый год в кругу друзей - среди творческих коллективов ЗАТО Александровск зародилась 20 лет назад. Три города, три тогда ещё отдельных ЗАТО — Снежногорск, Полярный и Гаджиево, на своих сценах принимали и продолжают принимать актеров, танцоров и вокалистов, обмениваясь опытом и положительными эмоциями.

- Мы ждем 21-й год! Уже сейчас, уже сегодня мы начнём к нему готовиться, так как это длительный процесс подготовки, - говорит Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск. – На гала-концертах выступают только самые опытные коллективы, самые любимые, творческие коллективы всего нашего ЗАТО Александровск.

Номера, с которыми артисты гастролируют, одинаковые на всех площадках, а вот тематика концертов всегда разная. Задача культработников и ведущих — гармонично вписать каждый номер в сценарий. И это им отлично удаётся.

В этом году в Снежногорске и Гаджиево зрителей пригласили на настоящий бал, а жителям Полярного предложили окунуться в русскую сказку.

Более часа музыки и танцев, около 20 коллективов, яркие костюмы и знакомые песни радовали каждого почитателя искусства.

- Просто отлично! Концерт замечательный, - отзываются от увиденного и услышанного зрители.

- Отлично! Получили столько позитива, столько эмоций, хороших. Очень все красиво, хорошо, молодцы. Костюмы великолепные, артисты шикарные, - считают александровцы.

- Всем большое спасибо, всё качественно, всё отлично, всё хорошо! Коллективы очень хорошо выступили — нам понравилось. Ждём следующего приглашения, придём, - такие отклики звучали от многочисленных зрителей гала-концерта.

Удивительно, как удается на одной сцене совмещать разные стили, жанры и направления. Недаром гала-концерты «Трёх городов» называют александровцы встречей друзей.