Гарантирующий поставщик электроэнергии «КолАтомЭнергосбыт» продолжает «наказывать» недобросовестных и добросовестных потребителей услуг

Прокуратурой района по информации генерального директора ООО «Тепло Людям. Умба» проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, направленного на обеспечение жителей муниципального образования городское поселение Умба Терского района коммунальными услугами по отоплению и горячему водоснабжению.

В ходе проверки установлено, что ООО «Тепло Людям. Умба» осуществляет деятельность по теплоснабжению административных и жилых многоквартирных зданий в пгт. Умба. В эксплуатации у компании находится пять действующих котельных, дислоцированных в пгт. Умба.

Установлено, что 13 июня 2019 года в 14.57 и в 18.30 сотрудниками АО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Северо-Запад» по указанию филиала «КолАтомЭнергосбыт» было введено полное ограничение режима электроэнергии в отношении котельных №№ 2 и 1, расположенных в пгт. Умба. Отсутствие напряжения на основных вводах электроэнергии привело к полному прекращению поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям посёлка в домах по ул. 8 Марта и ул. Совхозная.

В результате жители, в том числе добросовестные потребители, исправно оплачивающие услуги за ЖКХ, остались без горячего водоснабжения.

18 июня в 10.45 и в 14.40 полное ограничение режима электроэнергии с котельных снято, поставка тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям п. Умба восстановлена.

По фактам выявленных нарушений 18 июня прокурором района в адрес директора филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» внесено представление, которое находится на рассмотрении.