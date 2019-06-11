Гарантирующий поставщик электроэнергии применяет «право рубильника» к должникам и добросовестным плательщикам

Прокуратурой Терского района по информации генерального директора ООО «Тепло Людям. Умба» проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, направленного на обеспечение жителей муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области коммунальными услугами по отоплению и горячему водоснабжению.

В ходе проверки установлено, что ООО «Тепло Людям. Умба» осуществляет деятельность по теплоснабжению административных и жилых многоквартирных зданий в пгт. Умба. В эксплуатации у ООО «Тепло Людям. Умба» находится пять действующих котельных, дислоцированных в Умбе.

Установлено, что 5 июня в 11 часов 50 минут сотрудниками ПАО «МРСК Северо-Запад» и АО «МОЭСК» по указанию филиала «КолАтомЭнергосбыт» в связи с образовавшейся задолженностью по оплате услуг электроснабжения было введено полное ограничение режима электроэнергии в отношении котельных №№ 1 и 2, расположенных в пгт. Умба. Отсутствие напряжения на основных вводах электроэнергии привело к полному прекращению поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям п. Умба (ул. 8 Марта, ул. Совхозная).

В результате жители, в том числе добросовестные потребители, исправно оплачивающие услуги ЖКХ, остались без тепловой энергии и горячего водоснабжения.

5 июня в 16.53 полное ограничение режима электроэнергии с котельных снято, поставка тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям п. Умба восстановлена.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» внесено представление, которое находится на рассмотрении.