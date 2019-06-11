На главной площади Мурманска будут отмечать День РоссииЦены на газ с 1 июля вырастут на 1,4% и для промышленности, и для населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.06.19 09:45

Гарантирующий поставщик электроэнергии применяет «право рубильника» к должникам и добросовестным плательщикам

Прокуратурой Терского района  по информации генерального директора ООО «Тепло Людям. Умба» проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, направленного на обеспечение жителей муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области коммунальными услугами по отоплению и горячему водоснабжению.

В ходе проверки установлено, что ООО «Тепло Людям. Умба» осуществляет деятельность по теплоснабжению административных и жилых многоквартирных зданий в пгт. Умба. В эксплуатации у ООО «Тепло Людям. Умба» находится пять действующих котельных, дислоцированных в Умбе.

Установлено, что 5 июня в 11 часов 50 минут сотрудниками ПАО «МРСК Северо-Запад» и АО «МОЭСК» по указанию филиала «КолАтомЭнергосбыт» в связи с образовавшейся задолженностью по оплате услуг электроснабжения было введено полное ограничение режима электроэнергии в отношении котельных №№ 1 и 2, расположенных в пгт. Умба. Отсутствие напряжения на основных вводах электроэнергии привело к полному прекращению поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям п. Умба (ул. 8 Марта, ул. Совхозная).

В результате жители, в том числе добросовестные потребители, исправно оплачивающие услуги ЖКХ, остались без тепловой энергии и горячего водоснабжения.

5 июня в 16.53 полное ограничение режима электроэнергии с котельных снято, поставка тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям п. Умба восстановлена.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ ЧТО-ТО НЕЛАДНО
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
Комментарий к новости:Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе
NOUDIMON
10.06.19 08:01
Дмитрий, не стоит переносить своё отношение к общению ВВП с народом на всех россиян - челом били царю-батюшке и будем продолжать бить. Ведь его благодать может на кого-то снизойти! Этому и радоваться
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
Дмитрий
09.06.19 19:00
Зло никак не устанет.Интересно,этот Сказочный и Солнцеликий в курсе,что эти линии уже давно никто не смотрит из нормальных ,психически здоровых граждан?Адекватные люди уже давно не обращают внимания н
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:15«Сад и огород». Авторская программа о садоводстве (12+)14:30Мультфильмы (0+)15:30«Тайны века». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиПобедит ли летний оптимизм россиян потребительский пессимизм начала 2019 года?-PRO ВалютуДоллар и евро дешевеют в начале торгов-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ ЧТО-ТО НЕЛАДНО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 529 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика