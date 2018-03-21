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Мурманская область. Арктика21.03.18 17:45

Гаражи и собаки – проблемы, которые затронут жителей флотской столицы

20 марта в городской администрации состоялось заседание Общественного совета при главе ЗАТО г. Североморск. Основной темой совета стал вопрос демонтажа гаражей, находящихся в пятне застройки будущей школы на улице Пионерской и будущего детского сада на улице Гвардейской.

Как отметил глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, из всех 80 гаражных построек ни на одну не заключён договор аренды на землю. Таким образом, по сегодняшнему законодательству, все гаражи являются несанкционированными постройками.

Несмотря на это, администрация муниципалитета идёт навстречу владельцам и предлагает вывезти гаражи на специально выделенную территорию, находящуюся на улице Гаврилова в Авиагородке. Если владельцы не сделают это самостоятельно, город вывезет гаражи за свой счёт, но потом собственникам придётся возместить расходы муниципалитета.

Кстати, проблема отсутствия договора на аренду земли остро стоит на всей территории ЗАТО. Этот вопрос будет обсуждаться 27 марта на очередном заседании Совета депутатов.

Следующий вопрос – регулирование численности безнадзорных животных на территории ЗАТО Североморск – обсуждался и общественниками, и депутатами уже не раз и, тем не менее, остается актуальным. До 31 декабря 2018 года муниципальный контракт по регулированию численности безнадзорных животных подписан с ООО «Прогресс Ай-Ти», этот центр временного содержания животных находится в Мурмашах. По контрактным обязательствам подрядчик должен отловить 993 особи животных. За январь отловлено 12 собак, за февраль – 72 собаки.

Во время обсуждения этого вопроса, Владимир Евменьков призвал граждан сообщать о местах скопления и обитания безнадзорных животных. Заявки на отлов можно подать по телефонам: 5-60-60 ЕДДС (круглосуточно), 5-07-57 КРГХ (в рабочее время).

23 марта эта тема вновь будет в центре внимания на круглом столе, к участию в котором приглашены зоозащитники, представители фирмы-подрядчика, члены Общественного Совета при главе ЗАТО, депутаты, представители коммунальных служб.

Игорь Сафонов обозначил проблему продажи городом жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах под коммерческие объекты без объяснения будущим арендаторам или собственникам ограничений при последующем использовании этих помещений. Игорь Борисович предложил создать координационную группу из числа сотрудников комитета имущественных отношений, отдела архитектуры администрации ЗАТО и комитета по развитию коммунального хозяйства для консультирования покупателя или арендатора на предмет использования помещений в многоквартирных домах. Было решено передать предложения общественника в некоммерческую организацию «Союз предпринимателей ЗАТО Североморск» для дальнейшей проработки.

Напомним, состав Общественного совета при Главе ЗАТО г. Североморск был утвержден распоряжением Владимира Евменькова 20 декабря 2017 года. 25 декабря состоялось первое заседание Общественного совета в этом составе.

В Общественный совет вошли представители общественных организаций, профсоюзов, предпринимательского сообщества, советов многоквартирных домов, учреждений образования и здравоохранения, Почетные жители г. Североморска. 

 

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