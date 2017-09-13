Гаражный «Самоделкин» за изготовление пистолета может получить 4 года лишения свободы

Прокуратурой г.Североморска утверждён обвинительный акт в отношении ранее несудимого, неработающего гражданина Российской Федерации А., 1978г.р., зарегистрированного и проживающего в ЗАТО.

Органом предварительного расследования было установлено, что А. в июле 2014 года в помещении гаражного бокса на территории Североморска из ранее приобретенных сигнального пистолета и заготовки нарезного ствола при помощи принадлежавших ему токарного станка и сварочного аппарата умышленно изготовил огнестрельное оружие – пистолет.

Оружие А. с июля 2014 года до момента изъятия сотрудниками полиции в мае 2017 года умышленно хранил при себе и по месту своего жительства в нарушение федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», а также Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, утвержденных постановлением правительства РФ от 21.07.1998 №814.

На стадии предварительного расследования органом дознания в отношении А. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Убедившись в достаточности собранных по уголовному делу доказательств вины А. в совершении названных преступлений, прокуратура города направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Североморский районный суд Мурманской области.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.223 УК РФ, судом может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет, за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 222УК РФ, – лишение свободы до четырех лет.