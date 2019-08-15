Гарнизон палубной авиации Североморск-3 посетил врио губернатора Мурманской области

Целью визита Андрея Чибиса в гарнизон палубной авиации Североморск-3 стало знакомство с условиями жизни и быта военнослужащих морской авиации и членов их семей.

Во время рабочей поездки Андрей Чибис совместно с министром транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрием Сосниным осмотрел и оценил качество дорожного полотна автодороги Североморск – Северомоск-3 и дал указания посчитать стоимость продолжения ремонта.

Затем исполняющий обязанности главы региона осмотрел мост в посёлке, который реконструируется уже не первый год, но скоро будет введён в строй.

В завершение поездки Андрей Чибис встретился с командным составом базирующихся здесь войсковых частей армии ВВС и ПВО Северного флота.