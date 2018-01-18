Гайдаровский форум выдаёт мрачные прогнозы

Эксперты прогнозируют, что пенсия по старости будет составлять лишь 25% от средней заработной платы в России, сейчас эта цифра составляет 36%. Об этом заявила сегодня на Гайдаровском форуме директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Нас ожидает к концу 2030 годов 28%, а к 2050 году пенсия будет составлять лишь четверть от средней заработной платы в стране», - сказала она. По её словам, сегодня пенсия составляет примерно 36% от средней заработной платы.

Малева пояснила, что есть макроэкономические прогнозы по уровню ВВП, по уровню заработной платы, и есть законы по повышению пенсий на уровень инфляции ежегодно. «По нашим прогнозам, пенсии будут расти меньше зарплат», - рассказала она ТАСС.

В 2017 году средняя зарплата в России, по данным Росстата, составляла чуть более 39 тысяч рублей. Средняя пенсия в прошлом году, по данным ПФР, составляла 13,8 тысячи рублей.