Газета «Северная вахта», выходившая в годы Великой Отечественной войны, стала доступна в электронной версии

В электронной библиотеке «Кольский Север» появились 143 оцифрованных номера газеты «Северная вахта» за второе полугодие 1942 года. Это стало возможным в результате сотрудничества Мурманской областной научной библиотеки с Военно-морским музеем Северного флота Министерства обороны Российской Федерации по переводу в электронный вид газет военного времени.

«Северная вахта» – ежедневная краснофлотская газета Беломорской военной флотилии. В годы Великой Отечественной войны флотилия входила в состав Северного флота. Первый номер издания вышел 2 сентября 1941 года.

Цифровые копии «Северной вахты», а также других газет военного времени доступны в электронной библиотеке «Кольский Север».