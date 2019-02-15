«Газпромбанк» и ГТЛК профинансируют новую инфраструктуру морского порта Мурманска

«Газпромбанк» и ГТЛК в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве с целью реализации проекта создания и эксплуатации объектов инфраструктуры морского порта Мурманск. Свои подписи под документом в присутствии заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова поставили заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Белоус и генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

В рамках подписанного соглашения «Газпромбанк» намерен, в том числе, оказать содействие ГТЛК в разработке финансовой структуры проекта и выступить в качестве кредитора. Со своей стороны, ГТЛК планирует организовать привлечение финансирования в рамках реализации этого проекта.

«Строительство морского порта Лавна в Мурманске является важным этапом комплексного развития транспортной инфраструктуры России. Уверен, что богатый опыт и экспертиза «Газпромбанка» в области финансирования подобных крупномасштабных проектов будет способствовать его скорейшей реализации», – прокомментировал заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Белоус.

«Мы рады, что наш стратегический партнёр, «Газпромбанк», примет активное участие в финансировании строительства «Лавны». Реализация проекта внесёт существенный вклад в развитие экспортной транспортной инфраструктуры, повысит эффективность транспортировки угля и усилит транзитный потенциал России в регионе», – отметил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

Проект строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» включён в Госпрограмму «Развитие транспортной системы России», Стратегию развития железнодорожного транспорта, Транспортную стратегию РФ и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры», пишет пресс-служба ГТЛК.