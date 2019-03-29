Где находится дом для артистов и даже юмористов, знает Антон Кондрашов

Сегодня, 29 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Мурманский Дом молодёжи - место, где любой талантливый человек может реализовать свои творческие идеи. Здесь занимаются танцоры, музыканты, артисты и даже юмористы. Но как туда попасть? Об этом и том, каких уже успехов добились ребята, тренирующиеся в Доме молодёжи, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет наш гость - заместитель директора Дома молодёжи» Антон Кондрашов.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.