Гендиректор ОАО «ММП» оштрафован судом на 200 тысяч рублей за невыплату зарплаты сотрудникам

Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в суд направлено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Мурманское морское пароходство», обвиняемого в невыплате заработной платы 10 работникам предприятия на общую сумму 2 млн 891 тысяча 335 рублей. В результате принятых следствием мер задолженность по заработной плате возмещена в полном объёме, сообщает пресс-служба управления.

Мировым судьей судебного участка № 5 Октябрьского судебного района г. Мурманска генеральный директор ОАО «Мурманское морское пароходство» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, и в отношении него применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 200 тысяч рублей.