Гендиректор ООО «Вторая управляющая +» неоднократно допускал несвоевременную выплату заработной платы работникам

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в сфере оплаты труда в деятельности ООО «Вторая управляющая +». В ходе проверки установлено, что руководством данной компании была допущена несвоевременная выплата работнику организации заработной платы за апрель 2019 года и расчёта при увольнении в размере 47923,50 рубля. В нарушение статьи 140 Трудового кодекса Российской Федерации, причитающиеся денежные средства выплачены работнику спустя 6 дней после увольнения.

Кроме того, проверка показала, что руководством организации неоднократно допускалась несвоевременная выплата заработной платы работникам за период с января по июнь 2019 года.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес генерального директора ООО «Вторая управляющая +» внесено представление об устранении нарушений закона.

В отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), которое направлено в Государственную инспекцию труда в Мурманской области для рассмотрения.