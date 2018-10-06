«Генеральная уборка» - подведены промежуточные итоги реализации проекта в регионе

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области подвели промежуточные итоги реализации в регионе проекта «Генеральная уборка». Несмотря на первые заморозки, работа по выявлению и устранению несанкционированных свалок продолжается. Так, благодаря реакции общественников было ликвидировано крупное скопление мусора, образовавшееся на территории контейнерной площадки возле многоквартирного дома № 11 на улице Сомова в областном центре. Катастрофическая ситуация сложилась здесь в августе. Главная причина – споры между управляющими компаниями, обслуживающими близлежащие дома, каждая из которых отказывалась выполнять обязательства по вывозу мусора, ссылаясь на ряд причин.

В ответ на обращение активистов ОНФ в администрации Мурманска пояснили: нарушения правил благоустройства в части содержания контейнерной площадки на улице Сомова выявлялись неоднократно, в адрес управляющих компаний направлялись требования о принятии мер по исправлению ситуации. В связи с их неисполнением, в отношении обслуживающих организаций составлены материалы для возбуждения административного дела. В настоящее время твердые коммунальные отходы вывезены, прилегающие территории очищены от отходов, состояние контейнерной площадки удовлетворительное.

«Для северных городов, и для Мурманска в частности, характерна ветреная и дождливая погода. В течение нескольких недель выброшенный мусор разносился по улицам, вместе с водой опасные вещества проникали в почву, а управляющим организациям не было до этого никакого дела. Все это время рядом проходили люди, гуляли дети. Городские власти отреагировали на поднятую нами проблему, и на сегодняшний день она решена. Но таких ситуаций возникать не должно! К тому же, сфере экологии уделено особое внимание в указе президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». Мы продолжим работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. На сегодняшний день на интерактивную карту ОНФ нанесено 126 объектов, 70 из них убрано, 56 находится в работе», - отметила член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.