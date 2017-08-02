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Мурманская область. Арктика02.08.17 14:47

«Генеральная уборка» - в Мурманской области ликвидировано более трети свалок, отмеченных на интерактивной карте ОНФ

Количество ликвидированных объектов, отмеченных на сетевом ресурсе «Интерактивная карта свалок» проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Мурманской области продолжает расти – из 94 объектов убрано 34, и работа по ликвидации продолжается – в процессе находится 46 свалок. До 31 августа планируется убрать свалку общей площадью около 150 кв. метров в районе СОТ «Северное сияние» на территории муниципального образования Ковдорский район. Аукционная документация на выполнение работ размещена в интернете, фотоотчёт о ликвидации свалки власти обещают предоставить.

В ответ на запрос общественников в администрации Оленегорска сообщили о разработке «дорожной карты», в соответствии с которой было ликвидировано шесть стихийных свалок, в частности, на улице Ловозерская, возле гаражей, в районе индивидуальной застройки в 200 метрах от телевышки. Результаты проделанной работы зафиксировали на фото. Власти поселка Зеленоборский Кандалакшского района отчитались об уборке несанкционированной свалки мусора и ТКО на улице Парковой, а в рамках субботника с привлечением организаций и предприятий городского поселения были ликвидированы скопления отходов на закрепленных за ними территориях.

Будут приняты меры и по очистке ручья Варничный в Мурманске. Согласно данным, предоставленным региональным министерством природных ресурсов и экологии, объект используется для сброса сточных вод несколькими юридическими лицами. В частности, одна из ТЭЦ осуществляет сброс производственных и ливневых сточных вод после сооружений механической очистки. Планом водоохранных мероприятий предусмотрена «проработка вопроса второй очереди реконструкции очистных сооружений котлотурбинного цеха и выполнение реконструкции» до третьего квартала 2018 г. Кроме того, по результатам рассмотрения отчетов, предоставленных водопользователями, выявляются превышения в сточных водах допустимых концентраций по ряду загрязняющих веществ. По фактам выявленных нарушений к виновным лицам будут приняты меры административного воздействия.

«Залог эффективной работы – слаженные действия всех заинтересованных сторон. И в последнее время нам все чаще удается этого достичь. Так, в ходе совещания в администрации Кольского района было принято решение провести дополнительные обследования объектов, отмеченных на сайте «Интерактивная карта свалок», с целью установления землепользователей. По результатам работ администрациями района и поселений будут сформированы муниципальная программа и комплексные ежегодные планы ликвидации объектов с соответствующим объемом финансирования. Уже проведена немалая работа, и еще большая предстоит. Но пока мы прислушиваемся друг к другу и протягиваем друг другу руку помощи, у нас все получится», – считает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Мурманской области Андрей Антонов.

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