Генеральная уборка Мурманска состоялась

В минувшие выходные в Мурманске прошла генеральная уборка. Чтобы привести областной центр в порядок после долгой зимы, на улицы вышли около 10 тысяч горожан: школьники, общественники, сотрудники учреждений.

Организаторы субботников – представители управлений городских округов – обеспечили всех участников необходимым инвентарем, перчатками, мешками для сбора мусора.

В рамках программы «Мурманск – город чистоты» субботники прошли во дворах, а также на закрепленных за учреждениями территориях.

Напомним, согласно договору управления, который жильцы заключают с организацией, обслуживающей их дом, за чистоту и порядок во дворе, своевременный вывоз снега и мусора отвечают управляющие компании. Однако многие неравнодушные мурманчане в этот день вышли в свой двор, чтобы привести в порядок придомовую территорию, детскую площадку, палисадник.

Общими усилиями удалось собрать почти 600 кубометров мусора, очищена территория площадью около 500 тысяч квадратных метров.