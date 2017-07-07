Генерального директора АО «Бюро спецобслуживание» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска проведена проверка соблюдения федерального законодательства в деятельности АО «Бюро спецобслуживания», 100% акций которого принадлежит муниципальному образованию город Мурманск.

Установлено, что АО «Бюро спецобслуживания» было создано в результате приватизации Мурманского муниципального унитарного предприятия «Бюро спецобслуживания» путем преобразования муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество.

При этом, в состав приватизируемого имущества вошло недвижимое имущество, в том числе нежилые помещения, оценочной стоимостью около 2 млн 700 тысяч рублей. В дальнейшем, в нарушение требований федерального закона «Об акционерных обществах», устава общества, генеральным директором АО «Бюро спецобслуживание», без согласования с советом директоров был заключен договор на проведение оценки указанных объектов недвижимости, согласно которым их стоимость была снижена более чем в два раза.

В результате чего, по заниженной стоимости объекты недвижимого имущества были проданы, чем акционерному обществу и, как следствие, муниципальному образованию, был причинен ущерб в размере 1 млн 500 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в СУ УМВД по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).