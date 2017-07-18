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Мурманская область. Арктика18.07.17 09:49

Генерального директора АО «Мурманэнергосбыт» оштрафовали на 30 тысяч рублей

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в деятельности АО «Мурманэнергосбыт» выявлен ряд нарушений законодательства о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и противодействии терроризму. Установлено, что эта компания  является арендатором котельной «Роста», являющейся объектом ТЭК и обеспечивающей теплоснабжение ряда многоквартирных домов Ленинского административного округа Мурманска.

При этом, генеральным директором АО «Мурманэнергосбыт» Филипповым А.Ю. Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 5.05.2012 № 458, при эксплуатации котельной соблюдаются не в полном объёме. Несмотря на принятые прокуратурой округа меры реагирования, ранее выявлявшиеся нарушения устранены не в полном объёме.

В этой связи в отношении руководителя общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.30 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского судебного района г. Мурманска от 12.05.2017 по результатам рассмотрения дела виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Не согласившись с судебным постановлением, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт» обжаловал его в вышестоящий суд. Решением Ленинского районного суда г. Мурманска от 14.07.2017 постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным, оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

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