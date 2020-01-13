Генерального директора ООО «Первая УК» дисквалифицировали на полгода

Решением мирового судьи Судебного участка № 6 Первомайского судебного района г. Мурманска генеральный директор ООО «Первая УК» Павлова Е.А дисквалифицирована на шесть месяцев.

Основанием для принятия такого решения послужили многочисленные случаи привлечения к административной ответственности Павловой Е.А. в связи с неисполнением предписаний Государственной жилищной инспекции Мурманской области.

Как отмечает Государственная жилищная инспекция Мурманской области, у специалистов ведомства имеются многочисленные претензии к качеству работы данной компании. Дисквалификация директора это вынужденная мера, направленная на исключение недобросовестной работы управляющей организации.

Решение в силу ещё не вступило.