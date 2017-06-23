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Мурманская область. Арктика23.06.17 14:33

Генеральному консулу Королевства Норвегия в Мурманске Уле Андреасу Линдеману вручили Благодарственное письма областной думы

В областной думе состоялась встреча с норвежской делегацией во главе с генеральным консулом Королевства Норвегия в Мурманске Уле Андреасом Линдеманом. Во встрече также принял участие председатель Совета губернии Финнмарк Рунар Шостад. Присутствовали другие официальные лица от Совета губернии Финнмарк и генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске. Мурманскую областную думу представляли её председатель Сергей Дубовой, первый вице-спикер Владимир Мищенко и вице-спикер Наталия Ведищева.

– Губерния Финнмарк – традиционный и важный партнер Мурманской области, наш давний добрый сосед. В следующем году мы будем отмечать тридцатилетие подписания договора об установлении дружественных связей, – отметил в приветственном слове председатель думы Сергей Дубовой. – Сегодня сотрудничество между Мурманской областью и Северными губерниями Норвегии продолжается. Проекты в традиционных сферах по-прежнему реализуются. Взаимодействуют между собой наши приграничные территории, действует Соглашение о безвизовом перемещении. И главное, конечно, – это то, что люди по обе стороны границы общаются между собой.

Сергей Дубовой также поблагодарил  Уле Андреаса Линдемана и Рунара Шостада за большой личный вклад в развитие добрососедских отношений между Норвегией и Мурманской областью, реализацию совместных проектов в экономике, культуре, социальной сфере, поддержку «народной дипломатии».

К словам признательности присоединились коллеги председателя думы.

– В первую очередь, хочется выразить слова благодарности вам как личности, как человеку, – подчеркнула Наталия Ведищева. – Вы приложили много сил, отстаивая сотрудничество с Россией.

– Высокий уровень взаимоотношений между Финнмарком и Мурманской областью удалось достигнуть не только в сфере межличностных отношений между жителями наших стран, но и в сфере экономики, в чём я вижу и вашу личную заслугу, – отметил Владимир Мищенко.

В ответном слове Уле Андреас Линдеман признался: он был очень обеспокоен тем фактом, что России и Норвегии приходится работать в непростых условиях с точки зрения политической ситуации.

– Но мы же соседи. И мы смогли прийти к пониманию того, как действовать. Министр иностранных дел Норвегии уже давно говорит о сотрудничестве между севером Королевства и Россией как об эталоне сотрудничества и примере того, чего страны могут добиться, постоянно взаимодействуя друг с другом.

– Благодаря этой работе север и юг Норвегии стали ближе друг другу в понимании того, насколько важна деятельность, которая здесь у нас ведется, – поддержал слова Генерального консула Председатель Совета Финнмарка Рунар Шостад.

В завершение встречи стороны высказали заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между Мурманской областью и Северными губерниями Норвегии. Сергей Дубовой вручил г-ну Уле Андреасу Линдеману, который переводится на новое место дипломатической службы, Благодарственное письмо областной думы в память о работе в Мурманской области. Благодарственное письмо вручено также Рунару Шостаду со словами: «За многолетнюю активную работу по укреплению и развитию добрососедских отношений между жителями губернии Финнмарк и Мурманской области и большой личный вклад в развитие сотрудничества между губернией Финнмарк и Мурманской областью».

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