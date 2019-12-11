Генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов прочитал лекцию для будущих портовиков

В преддверии празднования юбилея гимназии № 8 г. Мурманска, которая в этом году отмечает 50-летие, генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов провел урок и прочитал лекцию для учеников 11 транспортно-логистического класса. Встреча была посвящена истории и сегодняшнему дню порта, его роли в развитии Мурманска. Руководитель старейшего в городе предприятия поделился с гимназистами своим опытом работы, рассказал о том, какие навыки нужны молодым людям для того, чтобы состояться как профессионалу в выбранной сфере.

«Сотрудничество с гимназией № 8 продолжается уже нескольких лет в рамках проекта транспортно-логистического класса. Каждый год мы находим время, чтобы рассказать ребятам о текущей деятельности градообразующего предприятия, а самое главное, передать накопленный поколениями портовиков опыт», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

По окончании урока ребятам был продемонстрирован фильм о масштабной экологической программе АО «ММТП», после чего генеральный директор ответил на вопросы и поздравил учеников с грядущим 50-летием гимназии № 8. Алексей Рыкованов отметил, что сотрудничество порта и гимназии № 8 уже приносит плоды и оно будет продолжено. В этом заинтересовано и предприятие, и город, и юные мурманчане.

«Мы в Мурманском морском торговом порту измеряем достижения предприятия не только финансовыми показателями или производственными рекордами. А ещё и тем вкладом, который порт вносит в развитие города и региона. Инвестиции в человеческий капитал - это инвестиции в будущее для нас, наших детей, нашего города и края», - сказал Алексей Рыкованов.

Напомним, что в настоящий момент на базе гимназии действует 10 и 11 транспортно-логистические классы. Портовики регулярно оказывают поддержку подшефному учебному учреждению: читают лекции, ежегодно проводят капитальный ремонт помещений, а также приглашают гимназистов на предприятие для участия в значимых встречах и событиях.