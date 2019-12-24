Генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов провёл пресс-конференцию по итогам работы предприятия в 2019 году

По итогам 2019 года грузооборот Мурманского морского торгового порта впервые в истории превысил 17,5 миллионов тонн, из которых в арктические региона было направлено более 300 тысяч тонн и более 300 тысяч тонн импортировано в Россию. Об этом сегодня сообщил генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов на пресс-конференции, посвященной итогам работы предприятия в 2019 году.

«Для мурманских портовиков минувшие двенадцать месяцев были временем интересной и напряженной работы. Побит рекорд погрузки на одно судно, продержавшийся с 2013 года, - теперь он составляет 156 тысяч тонн. Установлена новая планка максимальной суточной выгрузки вагонов - 858 единиц. Такой показатель стал возможен, благодаря слаженной совместной работе всех подразделений порта, наших коллег и партнеров, в том числе – благодаря реализованному совместно с ОАО РЖД полтора года назад проекту по реконструкции станции «Мурманск»», - сказал А. Рыкованов.

Общий объем налоговых отчислений АО «Мурманский морской торговый порт» в 2019 году превысит 1 млрд рублей, в том числе порядка 900 млн рублей пойдут в региональный и местный бюджеты. В 2019 году инвестиции в производственную инфраструктуру в Мурманском морском торговом порту составили порядка 1,5 млрд рублей, в том числе более 950 млн – в экологические проекты, которые являются предметом особого внимания для ММТП. Экологическая программа предприятия представлена в Соглашении о реализации экологических проектов, подписанном с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Роспотребнадзором РФ в 2017 году. В неё вошли все основные мероприятия экологической направленности, реализуемые в ММТП. Их общая стоимость составляет свыше 3 млрд рублей.

«Мы поступательно движемся в реализации этой программы. В числе основных проектов 2019 года стоит отметить строительство пылеветрозащитных экранов и создание не имевшей аналогов экологической диспетчерской. В декабре мы завершили строительство второго этапа экранов, и рассчитываем, что полностью его строительство будет завершено в первой половине 2020 года. Экраны мы делаем не как обычный производственный объект с его заводской архитектурой, а оформили их в концепцию «Северного сиянии». Кроме того, на всем протяжении экранов будут выполнены пять художественных панно. Что касается диспетчерской, то сейчас она вышла на режим круглосуточной работы», - рассказал генеральный директор.

Порядка 130 млн рублей ежегодно порт направляет на реализацию социально значимых проектов. Они рассчитаны как на работников предприятия, так и жителей региона присутствия предприятия. В числе наиболее знаковым в 2019 году: помощь школьным и дошкольным учреждениям, участие в обеспечении захода в Мурманск барка «Седов», поддержка театрального проекта «Мурманск 4145», посвящённого событиям Великой Отечественной войны, оказание поддержки развитию физической культуры и спорта в Мурманской области. В 2019 году на базе клиники семейной медицины «ФламингоМед» была продолжена реализация благотворительного проекта «Здоровая семья – будущее региона», благодаря которому любой портовик и любой мурманский родитель, имеющий трех и более детей, может пройти бесплатно одно из пяти ультразвуковых исследований. С начала 2019 года в проекте приняли участие более 400 портовиков и 650 родителей многодетных семей.

Столь же значимым является участие АО «ММТП» в программе благоустройства городской среды. Уже были реконструированы два сквера у Морского вокзала, благоустроена территория у памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову. В 2019 году началась реализация двухгодичного проект по благоустройству дворовой территории на улице Карла Либкнехта в Мурманске. В рамках первого этапа положены асфальтобетонное покрытие, бордюры и сети освещения, выполнена работа по устройству ливневой канализации и др. В следующем году работа продолжится. Как отметил Алексей Рыкованов, это станет одним из подарков города к 105-летию предприятия, которое будет отмечаться в 2020 году.

В числе планов на следующий год Алексей Рыкованов назвал сохранение на высоком уровне грузооборта, что может быть достигнуто, в том числе, с благодаря приходу новых грузов в Северный морской путь, реконструкция гидротехнических сооружений порта с горизонтом их эксплуатации на период до 50 лет, повышение эффективности работы предприятия, продолжение реализация экологической и социальных программ, шефское участие в поддержке гимназии № 8, где по инициативе АО «ММТП» открыт и успешно действует транспортно-логистический класс.

«Следующий год станет особым для Мурманского морского торгового порта – мы будем отмечать 105-летие предприятия. Мы постараемся сделать так, чтобы это событие стало праздником не только для работников предприятия, наших ветеранов, но и для всех мурманчан. От лица АО «ММТП», компании СУЭК поздравляю с Новым годом и Рождеством! Пусть он будет полон на новые встречи, добрые дела и открытия. Желаю всем добра, здоровья, уюта в доме и всего хорошего в новом году!», - сказал Алексей Рыкованов.