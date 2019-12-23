Генеральный директор АО «ММТП» встретился с бойцами «Трудового отряда СУЭК»

В канун Нового года в Мурманский морской торговый порт пригласили ребят из «Трудового отряда СУЭК» 2019 года. В зале совещаний здания управления грузового района №2 градообразующего предприятия с трудотрядовцами встретился генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Рад снова видеть ребят, поскольку лично выпускал все смены трудотрядовцев этого года. Мы специально организовали эту встречу в канун всеми любимых праздников, чтобы ещё раз пообщаться, узнать, все ли у вас в порядке, и обсудить ваши идеи по организации деятельности Трудового отряда СУЭК 2020 года. Еще раз хочу поблагодарить всех за труд, который был проделан за летние каникулы. Надеюсь, что мы продолжим сотрудничество в следующем году, поскольку город и порт нуждается в таких ответственных работниках», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Мероприятие прошло в формате чаепития и каждый из ребят мог поделиться впечатлениями от своего трудового опыта. В свою очередь мурманские портовики провели для бойцов ТОС викторину на знание истории градообразующего предприятия и его текущей деятельности. Каждый получил новогодний подарок от Мурманского морского торгового порта, а победители викторины – заслуженные призы.

В этом году проект «Трудовые отряды СУЭК» отмечает свой 15-летний юбилей. Мурманский морской торговый порт реализует данную инициативу четвертый год подряд, и бойцы заполярного трудотряда уже стали неотъемлемой частью большого дружного коллектива, членами которого стали представители всех регионов присутствия компании СУЭК. Напомним, что в общей сложности за летний период «Трудовой отряд» убрал более 542 квадратных метров территории парков и скверов Мурманска и было вывезено около 255 кубометров мусора.

В юбилейный год проект «Трудового отряда СУЭК» создал свою официальную группу в «ВКонтакте» - https://vk.com/public188570557, а также страницу сайта, на которой публикуются анкеты ребят - http://fond.suek.ru/we-are-from-suek/.