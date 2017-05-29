Генеральный директор ООО «Имандра» обвиняется в коммерческом подкупе

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Имандра» Елены Г-ой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп).

В ходе предварительного расследования установлено, что 21 февраля 2017 года Г-ва, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в салоне своего автомобиля в районе дома № 26 по ул. Лобова в г.Мурманске, передала лицу, участвующему в оперативно-розыскных мероприятиях, незаконно оформленные документы, в том числе кассовые чеки, подтверждающие фиктивное проживание данного лица в гостинице «Имандра», за что получила лично денежное вознаграждение в сумме 19720 рублей.

Примечательно, что 21 марта 2017 года Г-ва осуждена Ленинским районным судом г.Мурманска за совершение ранее аналогичного преступления и приговорена к штрафу в сумме 150 тысяч рублей.

Теперь обвиняемой грозит наказание в виде штрафа в размере от одного миллиона до трёх миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трёх лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.