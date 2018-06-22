Генеральный директор ООО «ПСМ» «зажал» заработную плату 9 работникам

Прокуратурой г.Апатиты проведена проверка соблюдения трудового законодательства ООО «Подземспецмонтаж» (ООО «ПСМ») по вопросу невыплаты заработной платы работникам.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации генеральный директор ООО «ПСМ» допустил образование задолженности по заработной плате перед 9 работникам заработной платы за период с января по май 2018 года на общую сумму 539 тысяч рублей.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес генерального директора ООО «ПСМ» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, 18 июня этого года прокуратурой города в отношении юридического лица – ООО «ПСМ» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено в Государственную инспекцию труда в Мурманской области для рассмотрения по существу.