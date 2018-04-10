Генеральный директор ООО «Северо-Западная компания» приговорён к реальному лишению свободы за уклонение от уплаты налогов и покушение на мошенничество в особо крупном размере

Следствием и судом установлено, что генеральный директор ООО «СЗК» в IV квартале 2014 года формировал налоговый и бухгалтерский учёт компании с использованием ложных сведений о взаимоотношениях с организациями – ООО «Берсерк», ООО «Нептун.М», ООО «Нептун» и ООО «Эльдорадо».

Внесение фиктивных сведений о взаимоотношениях с данными компаниями в бухгалтерский учёт позволило обвиняемому уклониться от уплаты налога на НДС в размере более 17 миллионов рублей, а также получить право на возмещение НДС из бюджета в размере более 4 миллионов рублей.

Преступными действиями директора ООО «Северо-Западная компания» бюджетной системестраны причинён ущерб в виде недополученных сумм налогов в размере более 17 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования в целях взыскания причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемого.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК истребована и тщательно изучена финансовая и иная документация организации, проведены 3 судебных экономических исследований, установлены объемы задолженности организации, допрошен широкий круг граждан в качестве свидетелей и потерпевших.

Приговором Октябрьского районного суда города Мурманска он признан виновным в совершении уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Судом удовлетворён гражданский иск в размере свыше 13 млн рублей. Кроме того, судом ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, материальной ответственностью в учреждениях, предприятиях, организациях всех видов и форм собственности сроком на 1 год 6 месяцев.