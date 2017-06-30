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Мурманская область. Арктика30.06.17 23:29

Генеральный директор ООО «СЗК» будет отвечать в суде за уклонение от уплаты налога на НДС в размере более 17 миллионов рублей

Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Северо-Западная компания», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор ООО «СЗК» в IVквартале 2014 года формировал налоговый и бухгалтерский учёт компании с использованием ложных сведений о взаимоотношениях с организациями – ООО «Берсерк», ООО «Нептун.М», ООО «Нептун» и ООО «Эльдорадо».

Внесение фиктивных сведений о взаимоотношениях с данными компаниями в бухгалтерский учёт позволило обвиняемому уклониться от уплаты налога на НДС в размере более 17 миллионов рублей, а также получить право на возмещение НДС из бюджета в размере более 4 миллионов рублей.

Преступными действиями директора ООО «Северо-Западная компания»  бюджетной системе Российской Федерации причинён ущерб в виде недополученных сумм налогов в размере более 17 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования в целях взыскания причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

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