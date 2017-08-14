Генеральный директор оштрафован на 500 тысяч рублей за незаконную передачу денежных средств сотруднику УФМС России по Мурманской области

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска установлен факт дачи взятки в размере 200 тысяч рублей генеральным директором ООО «СтройГрад» сотруднику УФМС России по Мурманской области, участвующему в оперативно-розыскных мероприятиях, за совершение заведомо незаконных действий в виде прекращения административного расследования, возбужденного в отношении ООО «СтройГрад» по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ.

По выявленному факту прокуратурой округа в отношении ООО «СтройГрад» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ.

По постановлению прокурора решением мирового судьи юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей.