Генеральный директор украл зеркало от въезда на территорию плавательного бассейна

2 октября ночью при патрулировании улицы Челюскинцев областного центра внимание патрульного наряда полиции привлек гражданин, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Увидев полицейских, он попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали гражданина. При осмотре у задержанного было обнаружено дорожное зеркало, которое он похитил от въезда на территорию плавательного бассейна.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками полиции установлено, что 29-летний житель областного центра, который является генеральным директором одной из организаций, расположенных на территории города, ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере и вымогательство.

Злоумышленник не смог пояснить, по какой причине он совершил кражу.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту дознавателем отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.