Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал заместителю губернатора Анатолию Векшину о чаяниях заполярной молодёжи

Заместитель губернатора Анатолий Векшин вчера провёл рабочую встречу с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Фёдоровым. Основной темой обсуждения стали основные направления молодёжной политики в нашем регионе.

Валерий Фёдоров прибыл в Мурманск в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», второй год реализуемого Федеральным агентством по делам молодёжи. В качестве организатора мероприятия в Мурманской области выступило региональное Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям. Ранее на площадке Мурманского государственного технического университета кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики Валерий Фёдоров провёл дискуссию на тему «Общественное мнение в современной России», в которой приняли участие студенты высших и средних учебных заведений Мурманска.

В ходе беседы с Анатолием Векшиным Валерий Фёдоров поделился впечатлениями от встречи с заполярными студентами. Он сообщил, что дискуссия получилась интересной, обсуждались вопросы, волнующие молодых людей, – трудоустройство молодёжи, возможности применения своих сил и способностей в родной стране и на малой родине.