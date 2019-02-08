Генеральный консул Нидерландов в Санкт-Петербурге Лионел Вейр проявил интерес к Мурманской области

Сегодня состоялась встреча заместителя губернатора Романа Дурягина с генеральным консулом Нидерландов в Санкт-Петербурге Лионелом Вейром.

Приветствуя гостя, заместитель главы региона отметил, что визиты представителей дипломатических и деловых кругов Нидерландов в Мурманск осуществляются на регулярной основе – делегации Генерального консульства не раз принимали участие в мероприятиях Мурманской международной деловой недели, международных конференциях, проходящих на территории Мурманской области.

«Все это говорит об интересе вашей страны к развитию сотрудничества с нашим регионом, а учитывая, что Нидерланды являются страной-наблюдателем в таких организациях, как Арктический совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона, – к развитию Арктики в целом», – подчеркнул Роман Дурягин.

Заместитель губернатора также акцентировал внимание на участии во встрече представителя молодежной организации по PR-продвижению международных проектов Анастасии Журбы.

В ответном слове голландский дипломат отметил, что рад впервые приехать в Мурманск в год 30-летия установления побратимских связей между заполярным Мурманском и самым северным городом Нидерландов Гронингеном.

Кроме того, в ближайшие выходные в Мурманске состоится фестиваль «Инверсия» с участием голландских артистов.

«Мне кажется очень важным, что в Мурманске проходит такой авангардный, можно сказать, продвинутый молодёжный фестиваль аудиовизуального искусства, в рамках которого творческая молодежь из Нидерландов и Мурманска может общаться и сотрудничать», – сказал Лионел Вейр.

В беседе стороны обсудили вопросы экономического и побратимского сотрудничества, взаимодействие в сферах физкультуры и спорта, а также культуры. Предметом обсуждения стали и перспективные направления сотрудничества.