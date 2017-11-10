Мурманская область. Арктика10.11.17 17:42
Генеральный консул Норвегии посетил Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку
Новый консул Королевства Норвегии в Мурманске господин Эрик Сведал посетил Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку.
Сотрудники библиотеки познакомили генерального консула с работой отделов и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
На протяжении 25 лет в рамках партнерского сотрудничества с генеральным консульством Норвегии проходят мероприятия: Международный конкурс детской рукописной книги, литературно-художественные праздники ко Дню Конституции Норвегии, передвижные выставки детских рукописных книг в городах Королевства, совместные международные научно-практические конференции, литературные фестивали, а также встречи с норвежскими детскими писателями-современниками и презентации книг с участием авторов.
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