Генеральный консул Норвегии посетил Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку

Новый консул Королевства Норвегии в Мурманске господин Эрик Сведал посетил Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку.

Сотрудники библиотеки познакомили генерального консула с работой отделов и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

На протяжении 25 лет в рамках партнерского сотрудничества с генеральным консульством Норвегии проходят мероприятия: Международный конкурс детской рукописной книги, литературно-художественные праздники ко Дню Конституции Норвегии, передвижные выставки детских рукописных книг в городах Королевства, совместные международные научно-практические конференции, литературные фестивали, а также встречи с норвежскими детскими писателями-современниками и презентации книг с участием авторов.