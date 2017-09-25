Генпрокуратура отмечает снижение регистрируемых преступлений в Мурманской области

Генеральная прокуратура опубликовала статистические данные о количестве преступлений в российских регионах за первое полугодие этого года. Согласно информации Генпрокуратуры, всего с января по июль 2017 года было совершено 1 млн 30 тысяч преступлений. Отмечается, что это на 12,9% ниже прошлогоднего показателя.

Рост регистрируемых преступлений отмечен в 8 регионах страны, снижение - в 76. Число преступлений снизилось в Вологодской области (-30,1%), Республике Карелия (-27,2%), Ненецком автономном округе (-26,9%), Мурманской области (-25,1%), г.Москве (-23,9%).

Первое место по количеству преступлений занимает Москва (71,9 тысячи), второе — Московская область (43,7 тысячи). Тройку лидеров рейтинга замыкает Краснодарский край (33,5 тысячи).