Мурманская область. Арктика25.09.17 10:17
Генпрокуратура отмечает снижение регистрируемых преступлений в Мурманской области
Генеральная прокуратура опубликовала статистические данные о количестве преступлений в российских регионах за первое полугодие этого года. Согласно информации Генпрокуратуры, всего с января по июль 2017 года было совершено 1 млн 30 тысяч преступлений. Отмечается, что это на 12,9% ниже прошлогоднего показателя.
Рост регистрируемых преступлений отмечен в 8 регионах страны, снижение - в 76. Число преступлений снизилось в Вологодской области (-30,1%), Республике Карелия (-27,2%), Ненецком автономном округе (-26,9%), Мурманской области (-25,1%), г.Москве (-23,9%).
Первое место по количеству преступлений занимает Москва (71,9 тысячи), второе — Московская область (43,7 тысячи). Тройку лидеров рейтинга замыкает Краснодарский край (33,5 тысячи).
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Нам интересно Ваше мнение25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 59 человек
-
Последние комментарии
DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
Иван Кирьянович
24.09.17 08:40
Заверения, что "новая система должна как минимум снизить число ошибок" меня как-то настораживает. Получается, что они будут, а то что они есть уже много было публикаций, что люди оставались без средст
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиСодружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 9 копеек, евро – почти на 52 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!