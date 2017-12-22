Герои живут среди нас

Сегодня состоялся приём главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева, посвященный предстоящему Дню спасателя Российской Федерации. В числе приглашенных – представители городского аварийно-спасательного отряда, Главного управления МЧС России по Мурманской области, а также мурманчане, проявившие мужество при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций.

– Ваша профессия важна и незаменима. От оперативности и слаженности работы спасателей во многом зависит безопасность горожан, – обратился к собравшимся глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Стоит особенно отметить мурманчан, которые принимали участие в спасении людей не по долгу службы, а по зову сердца.

Глава администрации заполярной столицы отметил профессионализм сотрудников тревожных служб, проявленный во время спасательных операций в уходящем году, поблагодарил за проделанную работу и вручил всем приглашенным памятные подарки.

– Наша служба – это не профессия, а образ жизни. При исполнении обязанностей мы не имеем права на проявление слабости, поскольку зачастую от этого зависит человеческая жизнь, – прокомментировал командир отделения 1-й пожарно-спасательной части Андрей Заика.

Кроме того, главе администрации города Мурманска Андрею Сысоеву вручена медаль «За активное участие в развитии и взаимодействии с Всероссийским обществом спасания на водах». Награда приурочена к 145-летию организации.

– В нашем регионе большое количество водоемов, поэтому очень важен вопрос проведения профилактических мероприятий, особенно с участием детей, – отметила председатель Мурманского областного совета Всероссийского общества спасания на водах Галина Ситник. – Я благодарю руководство Мурманска за активное сотрудничество и большую работу в этой сфере.