Герой дня - зелёный цвет

Праздничная познавательная программа «Зелёный день в библиотеке» завершила цикл мероприятий «Цветная симфония жизни». Все, что окружало посетителей Мурманской областной научной библиотеки, было посвящено зеленому цвету - цвету равновесия и баланса, покоя, свежести, тишины и главного символа зимних праздников – новогодней ёлки.

На мастер-классе елочной игрушки посетители смогли изготовить яркие авторские украшения из фоамирана для праздничной ели.

Участники другого мастер-класса сделали зеленую лесную красавицу из бумаги.

Беседа «Традиции Рождества» была посвящена истории рождественской ели, традициям елочных украшений и рождественских подарков.

В завершение программы актер театра Северного флота Алексей Макаров прочел самую романтичную комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Посетители погрузились в мир волшебства, мечты, прекрасного сна и любви, не подчиняющейся законам реальности.

В течение дня посетителей радовала выставка изданий «Таинственный зеленый». Книги раскрыли этот удивительный нежный цвет во всем многообразии его проявлений. Посетители увидели зеленый в творчестве художников и писателей, познакомились с изданиями по психологии цвета, «Зеленой серией» книг, посвященных разнообразному миру животных, угадывали зашифрованные издания и получали приятные призы за правильные ответы.

Фотовыставка Дмитрия Горшенева «Заполярная палитра» представила удивительный мир хрупкой и неповторимой природы Кольского полуострова.