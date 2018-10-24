Героями проекта «Лица России. XXI век» стали председатель общины «Самь Еммьне» Евгений Сапельников и заместитель председателя правления Ловозерского отделения движения коми-ижемцев «Изьватас» Наталья Чупрова

26 октября в Ловозерском районном национальном культурном центре (с. Ловозеро, ул. Советская, 8) генеральный директор Федеральной еврейской национально-культурной автономии Игорь Дабакаров представит проект «Лица России. XXI век». Проект реализован Федеральной еврейской национально-культурной автономией при поддержке Фонда президентских грантов.

Героями проекта, чьи имена вошли в книгу-альбом «Лица России. XXI век», от нашего региона стали Евгений Сапельников – председатель некоммерческой организации территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь Еммьне» («Саамская Земля») и Наталья Чупрова – заместитель председателя правления Ловозерского отделения Межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас».

Проект направлен на знакомство широкого круга общественности с традициями национальных культур Российской Федерации, формирование понимания российского общества как многонационального государства.

Книга-альбом «Лица России. XXI век» включает в себя фотографии и журналистские материалы, рассказывающие о молодых людях разных национальностей в возрасте от 20 до 40 лет, наших современниках, о том, как судьба и история человека отражается в истории нашей страны, о людях, вносящих большой вклад в развитие своей национальной общины, а также России в целом.

Издание призвано познакомить читателей с национальным многообразием нашей страны, с интересными людьми разного этнического происхождения – гражданами России, с их бытом и культурой. Герои книги активно работают над сохранением национальных традиций, укреплением межнациональных отношений и дружбы между народами. С электронной версией книги-альбома можно познакомиться на сайте проекта.