ГИБДД по Мурманску проведет день открытых дверей

12 октября в 15.00 отдельный батальон ДПС УМВД России по г. Мурманску проводит День открытых дверей и приглашает для участия студентов и учащихся высших и средних учебных заведений, а также кандидатов, желающих устроиться на службу в ОБ ДПС ГИБДД.

Всех желающих посетить мероприятие ждет ознакомительная экскурсия, исторический экскурс с посещением музея ГАИ-ГИБДД Мурманской области, показ спецтехники и оснащения служебных автомобилей, выступление командира и сотрудников кадрового подразделения, ознакомление старшеклассников с ВУЗами системы МВД РФ и показ видео-фильма об Орловском юридическом институте им. Лукьянова.