ГИБДД предупреждает мурманчан о сильной гололедице на выходных

В Мурманске в предстоящие выходные синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия: осадки в виде дождя и мокрого снега, перепады температуры с «минуса» ночью до «плюса» днем. Как следствие, на дорогах ожидается сильная гололедица.

Полицейские обращают внимание мурманчан на то, что необходимо неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными.

Водителям при движении на автомобиле стоит выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и интервалы, не нарушать правила очередности проезда, исключить резкие маневры.

Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, перед началом движения обязательно убедиться в безопасности.