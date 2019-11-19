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Мурманская область. Арктика19.11.19 07:45

Гидрографическая служба Северного флота стала лучшей в ВМФ России

В 2019 году гидрографическая служба Северного флота (СФ) за выдающиеся успехи в навигационно-гидрографическом, гидрометеорологическом и топогеодезическом обеспечении сил ВМФ России признана лучшей и удостоена переходящего кубка. Награда была вручена начальнику гидрографической службы СФ капитану 1 ранга Александру Лозюку на сборе с руководящем составом гидрографии ВМФ, проходившем в Санкт-Петербурге.

В текущем году гидрографы СФ выполнили несколько походов в Арктику на гидрографических судах «Визир», «Горизонт», а также в составе комплексной экспедиции на спасательном буксирном судне «Алтай». В объем работ океанографических исследований этого года вошла съёмка рельефа дна общим объемом более 40 тысяч километров, свыше 300 разовых дрейфовых океанографических станций, топографическая съёмка береговой линии, геодезические работы на акватории Северного морского пути. Были открыты пять островов в бухте Визе острова Северный архипелага Новая Земля, новый пролив, отделивший полуостров Литтрова от острова Галля на архипелаге Земля Франца-Иосифа, выполнен промер в ранее необследованных проливах Бута, Северо-Восточном и Неймайера, а также уточнена максимальная глубина Баренцева моря. Общая площадь «белых пятен» в Арктике уменьшилась на 4,2 тысячи квадратных километров.

Были отмечены успехи североморцев в эксплуатации, модернизации и внедрении новых морских средств навигации и океанографии, а также в решении задач гидрометеорологического обеспечения флота. Высокую оценку получила их работа, проводимая совместно с Русским географическим обществом, в том числе по поиску затонувших кораблей в Белом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, ещё одним достижением этого года стала победа гидрографов в Национальной премии «Хрустальный компас» в рамках объединённого проекта СФ «Комплексная экспедиция на архипелаг Новая Земля» в номинации «Путешествие и экспедиция», а также третье место в номинации «Общественное признание».

В 2020 году гидрографической службе СФ исполнится 100 лет. Переходящий кубок, которым награждены гидрографы-североморцы, стал первым подарком к предстоящему юбилею.

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