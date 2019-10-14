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Мурманская область. Арктика14.10.19 07:30

Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» прибыло в базу из двухмесячной экспедиции в Арктику

В посёлок Мишуково (Мурманская область) из научно-исследовательской экспедиции прибыло гидрографическое судно Северного флота «Горизонт». Очередной арктический поход гидрографов стал одним из наиболее продолжительных. Он занял 65 суток, за которые было пройдено 9500 морских миль.

На причале экипаж «Горизонта» и гидрографическую группу помимо родных и близких встречали офицеры управления и начальник гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Александр Лозюк. Он принял доклад об успешном выполнении поставленных задач от капитана Виталия Хопрячкова и вручил ему традиционный торт в виде поросёнка (эту традицию ввели гидрографы Северного флота более 5 лет назад), а также поздравил всех участников арктического похода с прибытием домой.

За время плавания гидрографического судна «Горизонт» в Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях, а также в море Лаптевых был проведён большой комплекс океанографических работ в ранее неизученных районах, исследовано побережье островов, рельеф дна, сняты параметры водной среды и различных геофизических полей. Гидрографы выполнили около 13 тысяч километров маршрутных промеров, две с половиной тысячи километров общей съемки рельефа дна в районах «белых пятен» Восточно-Сибирского моря.

Благодаря их работе площадь таких акваторий в Арктике уменьшилась более чем на 4200 квадратных километров. Детально было отснято около 500 километров рельефа дна и выполнено 66 разовых дрейфовых океанографических станций.

В походе были проведены комплексные исследования радионавигационных спутниковых систем северного региона, выполнены высадки на ряд арктических островов в районе Новой Земли и в Восточно-Сибирском море. Впервые был откартографирован остров несколько лет назад открытый школьниками с помощью спутниковых снимков в заливе Вилькицкого.

Вся информация, полученная гидрографами Северного флота в ходе экспедиционных работ в ближайшее время будет направлена в Центральное картографическое производство ВМФ, в топографическую службу ВС РФ, гидрометеорологическую службу России для пополнения банка океанографических данных, корректуры карт, переиздания руководств и пособий для плавания в Арктике.

Как сообщает пресс-служба СФ, в  нынешнем году гидрографы Северного флота успешно выполнили исследования в различных районах Арктике на судах «Визир», «Горизонт» и «Алтай». Каждый из этих походов продолжался по полтора-два месяца. В следующем году основные усилия планируется сосредоточить на более детальном изучении Баренцева моря.

 

 

 

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