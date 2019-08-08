Гидрографическое судно Северного флота обследует побережье отдельных островов арктических архипелагов Новая и Северная Земля, а также Новосибирские острова

Сегодня началась очередная научно-исследовательская экспедиция в арктические моря гидрографического судна Северного флота «Горизонт» под командованием капитана Виталия Хопрячкова.

Утром судно вышло из пункта постоянного базирования Мишуково в Баренцево море. В течение двух месяцев ему предстоит провести комплекс океанографических исследований в акватории Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых.

Гидрографическая группа Арктической океанографической экспедиции под командованием капитана 3 ранга Олега Матюхина выполнит съёмку рельефа дна и гидрологические измерения, обследует побережье отдельных островов арктических архипелагов Новая и Северная Земля, а также Новосибирские острова.

Как сообщает пресс-служба СФ, по прогнозам, исследования будут проходить в сложных ледовых условиях.

Гидрографическое судно «Горизонт» отправилось в арктическую экспедицию 3-й год подряд. В прошлом году гидрографы провели в походе 70 суток, что стало рекордным показателем. Они провели несколько высадок на острова Северного Ледовитого океана.

Возле ледника Визе архипелага Новая Земля они подтвердили существование острова, ранее открытого школьниками с помощью космических снимков.

Проведены исследования в районе островов Наносный и Яя в море Лаптевых.

За время экспедиции гидрографами было выполнено свыше 10,5 тысячи километров маршрутного промера, около 2 тысяч километров общей съёмки рельефа дна в районах «белых пятен» Восточно-Сибирского моря, более тысячи километров детальной съёмки рельефа дна и гидролокационного обследования важных в навигационном отношении акваторий, а также 44 разовые дрейфовые океанографические станции.

В походе производилось изучение побережья, рельефа дна, параметров водной среды и различных физических полей Земли.

Работы проводились как в интересах переиздания навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, так и для решения различных задач Северного флота.

Проведены комплексные исследования радионавигационных и спутниковых навигационных систем северного региона.