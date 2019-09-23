Гидрографическое судно Северного флота «Визир» завершило работы в Баренцевом море и возвращается в базу
Гидрографическое судно Северного флота «Визир» завершило выполнение научно-исследовательских задач в акватории Баренцева моря. Завтра судно прибудет в пункт своего постоянного базирования в Кольском заливе – Мишуково.
За время плавания, которое продолжалось около полутора месяцев, гидрографы обследовали несколько тысяч квадратных километров акватории в центре Баренцева моря, выполнили более
Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время в Арктике продолжает исследовательскую деятельность гидрографическое судно «Горизонт», которое находится в море Лаптевых. Ещё одна гидрографическая группа Северного флота действует в составе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа на спасательном буксирном судне «Алтай».