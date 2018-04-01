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Мурманская область. Арктика01.04.18 08:55

Гидрографы Северного флота организовали «Плавучий университет» в Баренцевом море

На Северном флоте прошёл учебно-методический сбор с молодыми специалистами гидрографической службы. В течение двух недель в Баренцевом море на борту гидрграфического судна «Горизонт» они изучали теорию и практику научных исследований Арктики.

Данное мероприятие получило название «Плавучий университет». Проводится оно второй год подряд под руководством начальника Арктической океанографической экспедиции гидрографичесакой службы Северного флота капитана 2 ранга Андрея Шаромова.

Основная цель организации «Плавучего университета» - обучение молодых специалистов с проведением занятий в реальных морских условиях для подготовки к выполнению предстоящих океанографических работ в высокоширотных районах Северного Ледовитого океана и на арктических островах.

Ежедневно наиболее подготовленными офицерами или специалистами с большим практическим опытом проводились лекции, занятия, тренировки в специализированных лабораториях судна с непосредственным показом на технических средствах. Сразу после окончания теоретического обучения личный состав переходил к освоению полученных знаний на практике. Вечернее время уделялось самоподготовке и камеральной обработке ранее полученных материалов.

Акцент в обучении делался на освоение современных образцов океанографических приборов и программного обеспечения. В ходе сбора произведено изучение и испытание в полевых условиях вновь поступивших на вооружение экспедиции новых технических средств: гидрологического зонда, навигационной аппаратуры потребителей, мареографа открытого моря.

Как сообщает пресс-служба СФ, помимо специальной подготовки с экипажем судна «Горизонт» и участниками сбора проведены тренировки по борьбе за живучесть судна на ходу и во время стоянки и занятия по оказанию первой медицинской помощи. Также молодые гидрографы прослушали курс лекций по истории изучения Арктики.

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