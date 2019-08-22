Гидрографы Северного флота приступили к работам в море Лаптевых

Арктическая океанографическая экспедиция на гидрографическом судне «Горизонт» приступила к гидрологическим исследованиям в районе остров Петра в море Лаптевых. Вчера судно вошло в море Лаптевых из Карского моря через пролив Вилькицкого. После проведения запланированных работ в районе островов Петра недалеко от восточного побережья Таймыра экспедиция направится к Новосибирским островам.

Как сообщает пресс-служба СФ, в свою третью подряд арктическую экспедицию гидрографическое судно «Горизонт» вышло 8 августа. Она должна завершиться в середине октября. В течение двух месяцев гидрографы проведут комплекс океанографических исследований в акватории Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых, выполнят съемку рельефа дна и гидрологические измерения, обследуют побережье отдельных островов арктических архипелагов Новая и Северная Земля, а также Новосибирские острова.

В прошлом году гидрографическое судно «Горизонт» провело в арктическом походе 70 суток, что стало рекордным показателем. Североморцы выполнили несколько высадок на острова Северного Ледовитого океана провели исследования в районе островов Наносный и Яя в море Лаптевых, а возле ледника Визе архипелага Новая Земля они подтвердили существование острова, ранее открытого школьниками с помощью космических снимков.

В нынешней экспедиции гидрографы Северного флота планируют совершить новые географические открытия.