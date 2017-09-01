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Мурманская область. Арктика01.09.17 17:08

Гимназисты из Полярного приняли участие во Всероссийском открытом уроке «Россия, устремлённая в будущее»

Сегодня, в День знаний, в рамках V Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», организуемого Министерством образования и науки РФ в Ярославле, Президент России Владимир Путин провёл Всероссийский открытый урок «Россия, устремлённая в будущее». Мероприятие состоялось в рамках рабочей поездки главы государства в Ярославскую область.

«Если мы существуем более тысячи лет, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует. И это внутренний ядерный реактор нашего народа, русского, российского человека. Который позволяет двигаться вперед», – подчеркнул глава государства.

Участникам урока продемонстрировали видеоролики о масштабных инновационных проектах, которые реализуются в России, в частности – по созданию транспортной системы Северного морского пути, универсальных атомных ледоколов нового поколения.

Также о перспективах развития ведущих отраслей экономики России ребятам рассказали президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Олег Бударгин, председатель Совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик, генеральный директор ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» Ян Новиков.

Мурманскую область на Всероссийском открытом уроке представляли старшеклассники полярнинской гимназии. Ребята, как и школьники из еще 24 субъектов страны, смогли задать лекторам свои вопросы в режиме онлайн.

Все желающие старшеклассники, классы и аудитории школ также могли подключиться к Всероссийскому открытому уроку с персональных компьютеров или гаджетов.

В ходе открытого урока состоялось онлайн-голосование «Россия, устремленная в будущее» – ребята выбирали, с каким из 12 представленных крупнейших проектов, призванных обеспечить качественный рывок в развитии России, они хотели бы связать свою профессиональную карьеру.

Комментарии

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Последние комментарии

Петр Матвейчук
01.09.17 13:36
Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём!
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НаталиВ
01.09.17 13:22
Хотелки - это одно, а кто думает уехать реально, уже уехали или пакуют чемоданы. Так что этот опрос - фигня!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
УшедшийВтень
01.09.17 11:27
Когда читаешь такие умозаключения экспертов, которые считают, что «рынок постоянно эволюционирует, и чтобы ему соответствовать необходимо быть мобильным, быстро осваивать новые участки, учиться новому
Комментарий к новости:Рыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
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