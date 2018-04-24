Гимназисты стали участниками исторической гостиной

Сегодня в гимназии № 6 (ул. Беринга, 18) состоялось заседание исторической гостиной, посвященной памяти дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина.

Его имя непосредственно связано с городом-героем Мурманском. Юношей Александр Шабалин ходил на кораблях Мурманского тралового флота матросом. После окончания штурманских курсов при Мурманском морском техникуме стал штурманом траулера. В 1938 году начал службу на Северном флоте. К началу 1944 года на личном счету Александра Шабалина было семь потопленных кораблей противника. Он имел четыре боевых ордена, а вскоре был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза. Второе звание Героя Советского Союза было присвоено за успешное проведение операции по высадке десантной группы в порт Лиинахамари.

— От обычных уроков исторические гостиные отличаются использованием богатого архива документальных фильмов, который создан режиссером Андреем Сычевым. Мы стараемся приблизить историю к сегодняшнему дню, использовать личностный подход, это очень важно, — рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. — Сегодня в России стартует акция «Георгиевская ленточка», в связи с этим мы подготовили небольшие сувениры участникам.

Историческая гостиная реализуется в рамках партийного проекта «Историческая память» и проводится не впервые. В различных форматах встречи проходили на атомном ледоколе «Ленин», на базе Нахимовского училища, Краеведческого музея. Были и выездные заседания — в школах.

Ребята посмотрели фильм о жизненном пути Александра Шабалина, познакомились с биографией героя, а также узнали о проекте благоустройства сквера, в котором планируется расположить постамент с бюстом контр-адмирала.

Напомним, эта общественная территория была выбрана мурманчанами для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды» и по итогам рейтингового голосования вышла в лидеры. Согласно дизайн-проекту площадь благоустройства составит более тысячи квадратных метров. Возле мемориала предполагается поставить два якоря с цепями. Они будут символизировать подвиг североморцев-катерников.

Патриотическая работа городскими властями ведется круглый год. Так, в Мурманске на постоянной основе идет формирование Бессмертного полка — с каждым годом количество желающих пройти в колонне в День Победы только растет.