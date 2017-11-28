Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил один из лучших детских садов региона

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил детский сад № 97. Учреждение принимает участие в региональном эксперименте по созданию модели инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. На его базе функционируют 2 логопедических пункта, консультационный центр.

– Здесь создана единственная в Мурманской области группа для детей с нарушениями слуха. С ними занимаются высококвалифицированные педагоги и воспитатели. Важно, что такие занятия дают хороший результат, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

В прошлом году учреждение стало победителем в конкурсе на получение грантов в номинации «Детский сад будущего», а в 2017-ом вошло в число лучших детских садов Мурманской области.

– На региональном конкурсе мы представили свой опыт по созданию моделей инклюзивного образования. Думаю, наши наработки будут распространены и очень полезны для других дошкольных учреждений, – отметила заведующая детским садом № 97 Галина Галыгина. – Впереди много планов. Замечательно, что сегодня у нас есть возможность их реализовывать благодаря созданным комфортным условиям.

К слову, летом в учреждении проведены масштабные работы: заменены оконные блоки, выполнен ремонт вентиляции в пищеблоке, системы горячего водоснабжения, установлено видеонаблюдение. Кроме того, в рамках проекта «Доступная среда» заменены полы и приобретено оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья.