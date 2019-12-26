Глава администрации города Мурманска Евгений Никора продолжает работу по обращениям горожан

Одно из последних сообщений пришло в адрес главы администрации от руководителя Мурманского центра социальной помощи семье и детям (ул. Старостина, 91). У сотрудников центра возникли нарекания к уборке проезда к учреждению.

– Сегодня мы видим, что дорога, ведущая к центру, почищена, а тротуар обработан противогололедными материалами. Я уверен, что жалоб на этот объект больше не возникнет, но буду держать эту ситуацию на личном контроле, – прокомментировал Евгений Никора. – Стоит отметить, что обеспечить доступность проезда к социально значимым учреждениям, расположенным на территории города, наша приоритетная задача.

Евгений Никора также добавил, что для бесперебойной работы мурманских дорожных служб запланировано пополнение парка снегоуборочной техники.