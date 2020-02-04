Глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с уполномоченным по правам человека в Мурманской области Михаилом Шиловым

– Сегодня мы подводим итоги 2019 года и рассматриваем самые острые вопросы, которые стоят перед нами в наступившем году, – отметил Евгений Никора.

В прошлом году в администрацию областного центра поступило более 16,5 тысячи обращений, многие из них требуют внимания со стороны уполномоченного по правам человека.

– Очень важно, что вопросы решаются оперативно и качественно, люди остаются довольны, – подчеркнул Михаил Шилов. – Сегодня развивается новое направление деятельности – правовое просвещение, которое позволит мурманчанам быть более мобильными в правовом поле.